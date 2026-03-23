春のセンバツ高校野球。岐阜の大垣日大は22日の1回戦、エースの熱投で滋賀の近江を下し、4年ぶりに初戦突破です。 大垣日大の先発はエース・竹岡大貴投手。 再三ランナーを背負いますが、要所を締めるピッチングで7回まで近江を無失点に抑えます。 8回、ランナー2塁のピンチを背負った竹岡投手。 レフト前ヒットを打たれますが、ホームを狙った2塁ランナーを間一髪タッチアウト