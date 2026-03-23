三重県亀山市の新名神高速でトラックが乗用車に衝突し6人が死亡した事故で、逮捕されたトラック運転手の女はブレーキを踏んだが間に合わなかったという趣旨の話をしていることが分かりました。 20日、亀山市の新名神高速下りのトンネル出口付近で、大型トラックが乗用車に突っ込み子ども3人を含む6人が死亡しました。 警察は過失運転致死の疑いで、大型トラックの運転手、水谷水都代容疑者(54)をおととい送検し