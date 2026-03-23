女優の見上愛が２３日、東京・港区にオープンした「ＳＡＬＯＮ２３区ＡｏｙａｍａＦｌａｇｓｈｉｐＳｔｏｒｅ」の記者発表会に出席し、ヒロインを演じるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜、前８時）に言及した。３０日の放送開始まで１週間。「来週から放送が始まるので今はすごいドキドキしている」と告白。一方で楽しみもあるといい「朝の放送を見ながらお支度をして撮影に向かうっていう日々が始まると思