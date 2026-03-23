Mega Shinnosukeが、日清食品の新商品「辛ミョン」のCMソングに自身で歌った「あの子とダンス(feat.chelmico)」の替え歌が起用され、本日よりオンエアされたことを発表した。今回のCMは、クリエイター・tapeheadによる映像監修の元に、オリジナルで制作されたアニメーションの女の子から「おひなさま」の愛称で知られるインフルエンサー・長浜広奈さんへ歌に乗ってスライドし、思わず歌詞テロップに沿って「辛ミョーン」と口ずさみ