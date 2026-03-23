映画「スター・ウォーズ」シリーズなどで知られる女優のナタリー・ポートマンが、ティファニーの新たなグローバル・アンバサダーに就任した。 【写真】「スター・ウォーズ」の華人気キャラだった女王アミダラ WWDのインタビューで、ナタリーはブランドの新コレクション「HardWare」について次のように語った。「本当に特別なコレクションなの。