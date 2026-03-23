佐野海舟が2ゴールの起点となり勝利に貢献ドイツ1部マインツの日本代表MF佐野海舟は、現地時間3月22日に行われたブンデスリーガ第27節のフランクフルト戦に先発出場した。伝統の「ライン＝マイン・ダービー」で2-1の勝利に貢献。ドイツ紙「キッカー」は「佐野によってお膳立てされた」とゴールの起点となったプレーを報じ、中盤で圧倒的な存在感を放った25歳の日本人MFを高く評価している。試合は開始早々に動いた。前半6分、