浦和はホームで町田に敗れた浦和レッズは3月22日のJ1百年構想リーグ第8節のFC町田ゼルビア戦に1-2で敗れた。PK戦を交えてだが3連敗となったが、1点差で競り負ける試合が続く勝負弱さが顔を出してしまっている。双方ともハイプレスと頭を越えるロングボールが多い展開になった中、先制点は町田に生まれた。浦和がビルドアップにプレスを受けると回避できずスローインを与え、そこから押し込まれた。4バックの大外にできるエリア