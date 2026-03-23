米国で美容外科医が公開したフェイスリフト前後の映像がオンラインで話題になっている。ニューヨークポストなど海外メディアによると、ビバリーヒルズで活動中の美容外科医カール・トゥルースデール氏は最近、自身のソーシャルメディア（SNS）にある女性患者の手術前後の姿が入った映像を公開した。公開された映像では70代の女性患者がフェイスリフトを受ける前と後の姿が比較されている。手術前は顔のたるみとシワが目立つ半面、