大韓航空で勤務していたというタイ人客室乗務員が、退職の感想を綴ったソーシャルメディア（SNS）の投稿に対し、外見を中傷する韓国人からの悪質な書き込みが相次いで物議を醸している。21日（現地時間）、ザ・タイガーなどタイメディアの報道によると、元大韓航空客室乗務員のAさんは先月28日、自身のインスタグラムに制服姿の写真とともに別れの挨拶を投稿した。Aさんは「かつては夢であり、その後は教訓となったKE（大韓航空）