２０日、第３５回天津運河桃花文化商貿観光フェスティバルで行われた無料公演。（天津＝新華社配信）【新華社天津3月23日】中国天津市紅橋区の西沽（せいこ）公園で20日、第35回天津運河桃花文化商貿観光フェスティバルが開かれ、無料公演が来場者の目を楽しませた。フェスティバルは天津の春の代表的な文化観光イベントの一つで、毎年開催されている。（記者/周潤健）２０日、第３５回天津運河桃花文化商貿観光フェスティバル