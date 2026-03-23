２０日、フフホト黄河解氷民俗文化ウィークの会場で、魚を調理する料理人。（フフホト＝新華社記者／連振）【新華社フフホト3月23日】中国内モンゴル自治区フフホト市トクト県で20日、「2026年フフホト黄河解氷民俗文化ウィーク」が始まった。伝統芸能「百人鑼鼓」や獅子舞、竜舞、魚形ランタン「魚灯」のパレード、煮魚コンテスト、長テーブルを囲む宴席「長卓宴」など多彩な催しが行われ、多くの人が訪れている。２０日、フフ