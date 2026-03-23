三重県の新名神高速で6人が死亡した追突事故で、逮捕されたトラック運転手の女が、「前をよく見ていなかった」と供述していることがわかりました。今月20日、亀山市の新名神高速下りの野登トンネルで、大型トラックが渋滞の車列に追突・炎上した事故では、3人の子供を含む6人が死亡しました。過失運転致死の疑いで逮捕・送検された大型トラックの運転手・水谷水都代容疑者(54)は容疑を認めていて、その後の警察への取材で「