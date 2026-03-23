スターバックスの春シーズン第2弾として、いちごづくしで楽しむ3種のストロベリービバレッジが登場。「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」や「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」「ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー」が期間限定で販売されます☆ スターバックス「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ／スターバックス ストロベリー フラペチーノ／ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー