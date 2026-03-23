２１日、「国際太極拳の日」を記念するイベントで、太極拳の演武を披露する参加者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山3月23日】中国福建省武夷山市の茶文化テーマパーク「中華武夷山茶博園」で21日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の第1回「国際太極拳の日」を記念する太極拳の大型演武大会が開かれ、中国各地のほか、ロシアや米国、カザフスタンなどから1200人以上の愛好家が参加した。ユネスコは2025年11月の