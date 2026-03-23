とちぎテレビ レスリング女子のオリンピック金メダリストで宇都宮市出身の鏡優翔選手が２１日, 市内で子どもたちを対象にした大会を開きました。 この大会は、ふるさと栃木県のレスリングを盛り上げようと、宇都宮市出身で、２０２４年のパリオリンピック・レスリング女子７６キロ級金メダリストの鏡優翔選手が初めて開いたものです。 未就学児から中学生まで４９チーム２９７人が全国から集まり年齢や体重で分け