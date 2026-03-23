任期満了に伴う那須町の町長選挙は２２日投開票が行われ、現職の平山幸宏氏６３歳がわずか１票差の激戦を制し３回目の当選を果たしました。 平山幸宏５０９９票小山田典之５０９８票笠間信一郎２２９票 平山氏は消滅可能性自治体から県内で唯一、脱却したと実績をアピールし子育てと教育環境の充実など、８つの政策を公約に掲げて選挙戦に臨みました。すべての町民が住んでよかったと思う施策を実施し「那須町を幸福度