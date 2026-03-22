とちぎテレビ 任期満了に伴う大田原市の市長選挙はきょう（２２日）投開票が行われ現職の相馬憲一氏６８歳が新人との一騎打ちを制して２回目の当選を果たしました。 相馬憲一１５４８０票 引地達雄８６７３票 相馬氏は財政調整基金の積み増しなど１期目の実績を強調し「地域の誇りを未来の力に」をテーマに健全な財政運営など５つの柱を公約に掲げて選挙戦に臨みました。このうち教育環境の充実では学校施設の改修や