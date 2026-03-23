グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーを愛するメンバーからなるスペシャルユニット・JI BLUEによる、サッカー日本代表応援ソング「景色」が、6月3日にリリースされることが決定した。アーティスト写真およびジャケット写真も新たに公開された。【画像】バリエーション豊か！JI BLUE「景色」ジャケットJI BLUEは、昨年11月にサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして結成されたユニット