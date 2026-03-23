女優の桜井ユキが、40歳を前にして一躍脚光を浴びている。【妖艶すぎる…】全裸で愛撫に悶え、体位を何度も変え…初主演映画で見せた衝撃のシーンをじっくり見る今期のドラマでは『夫に間違いありません』（関西テレビ）に出演中だ。同作で桜井は、行方不明になった夫の帰りを待ちながら、幼い娘を一人で育てる葛原紗春役を担当。物語のカギを握るキャラというだけでなく、桜井の“怪演”にも注目が集まっている。24歳でデビュ