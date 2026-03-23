9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）が、27日発売の『25ans（ヴァンサンカン）』（ハースト婦人画報社）特別版の表紙を飾る。【写真】かわいい（笑）独特なポーズで悩む目黒蓮表紙と中面8ページの特集に登場する。時代を超えて愛されるジュエリーを纏い、インタビューでは、新たなステージへと踏み出す「いまの心境」をトーク。変化を恐れず前に進み続ける姿勢や、周囲への感謝、そして読者への温かなメッセージなどと語っ