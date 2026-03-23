神奈川県警は23日、横浜市の20代女性への承諾殺人罪で男（32）が追起訴された事件を巡り、2015年の発生当時、現場の状況から自殺と判断していたと説明した。「捜査が不十分だったことが明らかになり、遺族に謝罪した」としている。