俳優の庄司浩平（26）があす24日発売のTV情報誌『スカパー！TVガイドプレミアム2026年4月号』（東京ニュース通信社）の表紙に登場する。【写真】同時発売の『スカパー！TVガイドBS＋CS2026年4月号』表紙カット3月から日本映画専門チャンネルで特集「2ヶ月連続 庄司浩平が煌めいて」がスタートした庄司。インタビューでは、これまでの俳優としての歩みやターニングポイントとなった作品についてなど、“俳優・庄司浩平”の魅力