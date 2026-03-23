1968年、静岡県の温泉地で一人の男が旅館に人質を取り、ライフル銃とダイナマイトを手に警察と対峙した。「危害は絶対に加えない」と語りながら、マスコミを通じて自らが受けてきた差別を訴え続けたその男は、在日朝鮮人の金嬉老だった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）暴力団員2人を射殺した直後に始まったこの籠城は、テレビや新聞を巻き込みながら全国の注目を集める。後に“日本初の劇場型犯罪”とも呼ばれることにな