ラグビー・リーグワン1部の東京ベイは23日、スコット・マクラウド・コーチ（53）が今季限りで退団すると発表した。マクラウド氏は今後、母国であるオーストラリア代表のコーチに就任することが決定。今夏のテストマッチ日本―オーストラリア戦（8月8日、大阪・花園ラグビー場）を前に同代表チームに合流する予定という。マクラウド氏は2017年からニュージーランド代表コーチを務めており、昨季から東京ベイのディフェンスコー