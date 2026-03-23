山手線の車内で中国人の男2人が、エコバッグで女性のバッグを隠して財布を抜き取るスリ行為をしたとして現行犯逮捕された。2人は犯行前日に成田空港から入国しており、警視庁はスリ目的で来日したとみて捜査している。エコバッグで隠しながら…巧妙な手口19日、東京・渋谷署でカメラが捉えたのは2人の中国人の男。 ある目的で来日したとみられている。陶文生容疑者（57）と計海純容疑者（43）が中国から成田空港に到着したのは18日