テレビ朝日の田中萌アナウンサー（34）が23日までにインスタグラムを更新。自身に自虐的なツッコミを入れた。「今日の衣装です」とつづり、番組出演衣装を公開。白のトップスに白のスカートを合わせていた。続けて「塩分とお酒で今日も顔がぱんぱん笑」と補足していた。この投稿に対し「かわいいから大丈夫です」「お嬢様風でカワイイ」「萌ちゃん美しい」などと書き込まれていた。山形県出身の田中アナは山形東、明大を経て15年に