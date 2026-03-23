ツイン・プロップファンかつプッシャー型フランスのスタートアップ航空企業、Beyond Aero（ビヨンド・エアロ）は2026年3月17日、開発中の水素電動ビジネスジェットが予備設計審査（PDR）を完了したと発表しました。【画像】ホントだ！ これが、後ろにプロペラのある水素ビジネスジェットですPDRでは風洞実験やサブスケール機の飛行試験などを実施しました。今後同機の開発は、欧州航空安全機関（EASA）のCS-25および米連邦航空