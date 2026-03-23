犬が自分のおしりを舐める理由3つ 犬がおしりを舐める姿はよくある行動のひとつです。単なる毛づくろいにも見えますが、犬なりの理由を持って行動しています。 以下では、犬が自分のおしりを舐める主な3つの理由をまとめました。気になる際には、当てはまるものがないかチェックしてみてください。 1.清潔に保つため 一般的に犬がおしりを舐めるのは、清潔を保つために行います。排泄の後に舐めるのは、残った汚れを落とそう