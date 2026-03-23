全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・都立家政のラーメン店『食堂七彩』です。江戸甘味噌の上品な甘みとコクを感じる伝統の味仙台や信州と同じく東京にも土着の味噌がある。それが「江戸甘味噌」。震災や戦争を経て蔵はほぼ消失してしまったものの、わずかに残った伝統の味をこの場所からラーメンで発信している。Tokyo味噌1200円（味玉＋250円）『食堂七彩』Tokyo味噌1