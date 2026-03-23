J１の清水エスパルスが３月22日、注目のイベントを発表した。「５／24（日）にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催する明治安田J１百年構想リーグ 第18節ガンバ大阪戦 JR東海ツアーズ presents ORANGE MATCH「おかえり、国立（ここ）は静岡。」にて「エスパルス新幹線 しみず432号」Supported by鈴与グループを運行することとなりました」この「しみず432号」は、本企画のための名称であり、実在する列車番号ではなく、また１編