［J１百年構想リーグEAST第８節］川崎 ０−５ 横浜FM／３月22日／MUFGスタジアム今季初の５ゴールで快勝した川崎フロンターレとのゲームは、横浜F・マリノスが目ざす「アグレッシブに、全員で繋がりあって、攻守にハードワークする戦い」が見られた一戦だった。30分の谷村海那のゴールは、GK木村凌也から数本のパスを繋いで川崎の守備を崩し切った。また、53分と62分の天野純、72分のユーリ・アラウージョの得点は、最終ライン