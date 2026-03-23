スポルティングに所属する日本代表MF守田英正が、今季リーグ戦で2アシスト目を記録した。プリメイラ・リーガ（ポルトガル1部）第27節が22日に行われ、スポルティングは敵地でアルヴェルカと対戦。22分にペドロ・ゴンサウヴェスのゴールで先制すると、50分には守田の左足での巧みな浮き玉のパスからボールをキープしたルイス・スアレスが右足を豪快に振り抜いて追加点を挙げた。チームはその後、失点する場面もありながら、2