「Indeed R-1グランプリ2026」で優勝したピン芸人の今井らいぱちさんは3月22日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開しました。【写真】今井らいぱちの家族へ優勝報告ショット5人の家族ショット今井さんは「無事に家族へ優勝報告。5人一緒に暮らせるように、ここから一つ一つを全力でぶつかっていくのみ。やるぜ、俺。勝負はここからだ」とつづり、家族5人で写る写真を1枚載せています。R-1グランプリのトロフィーを囲んで