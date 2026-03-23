占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月23日〜3月29日の運勢を西洋占星術で占います。上弦の月がかに座にかかり、運気は活気づいていきます。話が発展しやすく、やったことがないこと、自分のスキルや実力以上の課題と向き合うことになる人が多そう。どこから手をつけていいのか分からない、失敗したくない気持ちからブレーキを踏みやすいのですが、受けて立って！ そこが、運気の変わり目、分岐点で