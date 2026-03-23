札幌市は2025年に閉園したノースサファリサッポロに対して、先ほど「除却命令」を出しました。市はこれまで、運営会社のサクセス観光に対して、2025年12月末までに違法建築物を撤去するよう求めていましたが、ことし1月時点で38棟の建物が残っていたことから、「除却命令」に向けた手続きを進めていました。2月27日には、サクセス観光側から弁明書が提出され、都市計画法違反は事実だと認めたものの、「強制的な除却命令は不