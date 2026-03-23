数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。87 × 11 = □ ヒント：11を掛ける計算には、元の数字の「間」に注目する有名な裏ワザがありますよ！答えを見る↓↓↓↓↓正解：957正解は「957」でした。▼解説11を掛ける計算は、元の2桁の数字（今回は8と7）をバラ