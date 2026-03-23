井端監督もストレートの質に言及していた(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での8強敗退を受け、日本野球の在り方やNPB改革を巡る議論が活発になっている。だが、元DeNAの三嶋一輝氏は、単純な敗因分析や課題探しには距離を置く。「一発勝負」という条件の中で、何が勝敗を分け、次に向けて何を変えていくべきなのか。現場で投手として戦ってきた経験をもとに、三嶋氏は静かに言葉を選びながら、日本野球