桜のつぼみも膨らみ始め、進級を控えた高校生たちが次なる目標に向けて新たな志を抱く季節がやってきました。 豊かな自然と高度な教育環境を併せ持つ学び舎は、知的好奇心に溢れた若者にとって、一度は夢に描く理想のキャンパス像といえます。All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、地方国公立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、いま高校生だったら志望したい