日本ハムの古林睿煬がOP戦で160キロをマークした(C)産経新聞社日本ハムの古林睿煬（グーリン ルェヤン）が3月22日、本拠地のエスコンフィールドで行われたヤクルト戦に9回から登板し、160キロをマークした。古林は9回二死から、増田珠と対戦。2球ストライクの後の3球目はファウルとなり、これが159キロを計測。続く4球目は外角に外れたものの160キロを計測し、スタンドは騒然となり、新庄剛志監督も拍手で称えた。【動画】新庄