大相撲春場所で3度目の優勝を果たし、記者会見でポーズをとる霧島＝23日、堺市東区の音羽山部屋宿舎大相撲春場所で3度目の優勝を果たし、12勝3敗で大関復帰を確実にした東関脇霧島（29）＝モンゴル出身、音羽山部屋＝が千秋楽から一夜明けた23日、堺市東区の音羽山部屋宿舎で記者会見に臨み「体があちこち痛い。やっと終わった。子どもたちにかっこいいパパの姿を見せたかった」と語った。霧島は首痛から不振に陥り、2024年名