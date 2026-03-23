俳優の広瀬すず（27）、伊藤沙莉（31）、オダギリジョー（50）、津田健次郎（54）が23日、都内で行われたサントリー『ザ・プレミアム・モルツ』新CM発表会に登場した。リニューアルされた同商品にちなみ、広瀬が一新したいことを明かした。【全身ショット】津田健次郎、白髪×白ひげ×メガネの“ヒデじい”広瀬は「おにぎりの具のレパートリーを一新したい」といい、「最近自分に握って現場に持っていくことが多いんですけど、