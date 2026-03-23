大相撲春場所で３度目の優勝を果たし、大関復帰を確実にした関脇霧島（２９）＝音羽山＝が千秋楽から一夜明けた２３日、大阪・堺市内で宿舎を構える出雲大社大阪分祠で会見を行った。前日の祝杯は控えめだったそうで「きょうは飲みます。気合を入れて」と笑顔。「やっと終わって、体のあちこちが痛い。でもいいこと。一日一番しっかり取った」とうなずいた。表彰式後の優勝パレードでは、定番の紋付きはかま姿ではなく、上半