作家の志茂田景樹さんが自身のＳＮＳを更新。現在の自身の体調について綴りました。【写真を見る】【 志茂田景樹 】要介護５「両腕の可動域はただ左右に広げるだけでも50センチあるかどうか。可動域を侵せば激痛です」2017年・関節リウマチを発症「生かされているのなら自分は何で応えるべきか」2017年・関節リウマチを発症した、志茂田景樹さん。２０２４年５月の投稿では、要介護５の認定を受けたことを明かしていまし