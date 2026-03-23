＜大相撲三月場所＞◇千秋楽◇22日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】ファンがざわついた幕内の高速土俵入り熱戦が繰り広げられた大阪場所もついに千秋楽を迎えた。そんな中、幕内土俵入りで珍しい“ハプニング”が発生。物言いが多く出るなど取組に時間がかかり、当初の予定時刻よりも遅れていたためか、館内アナウンスが急ぎ足になり「なんか早くね？」「だいぶ巻いてるな」などと相撲ファンが騒ついた。直前に序ノ口優勝の表