楽天は23日、2026シーズンに楽天モバイル 最強パーク宮城で販売する12選手26種類の選手プロデュースメニューの新商品を発表した。前田健太選手、西垣雅矢選手、黒川史陽選手、伊藤光選手、中島大輔選手の5選手は、楽天モバイル 最強パーク宮城で初めてプロデュースしたメニューの登場となる。選手プロデュースメニュー開発の裏側を収めたYouTube動画も後日公開予定。また、選手プロデュースメニューをご購入いただくと、ノベ