【モデルプレス＝2026/03/23】ぴあ株式会社、株式会社コングレ、東京建物株式会社は、東京駅前の大規模複合施設TOFROM YAESU TOWER（トフロム ヤエス タワー）内の劇場・カンファレンス施設（以下「本施設」）の名称を「東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス」とし、2026年5月1日にプレオープンすることを発表した。【写真】東京駅前に誕生する新ホールの内装◆東京駅に新劇場＆大ホール誕生本施設は、八重洲地下街（ヤエチカ）