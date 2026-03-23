格闘家の秋山成勲（チュ・ソンフン）とモデルのSHIHO夫妻による“クールな結婚観”が話題を集めている。秋山成勲は、先日放送されたSBSの新バラエティ番組「いやでも本当に！」（原題）の初回放送に出演し、「妻に男友達がいても構わない」と明かして注目を集めた。【写真】秋山成勲、SHIHOとの“離婚”は「毎回考える」秋山は「男友達がいた方が、妻も楽しいのではないか」と余裕のある姿を見せたが、一方で自身にも親しい“女友