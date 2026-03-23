BTSの完全体カムバックは、数字だけを見れば文句なしの大成功だった。だが、その熱狂の裏で所属事務所HYBEの株価は急落した。【注目】完全体復活のBTS、異例のタイミングで謝罪復帰の勢いがそのまま株価に反映されるわけではない。今回の一件は、世界的スターの「成功」と市場の評価が必ずしも一致しないことを、あらためて浮き彫りにした。HYBE株は3月23日、前営業日比13％超安となり、30万ウォンを割り込んだ。30万ウォンを割り