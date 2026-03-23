とんかつチェーン「松のや」は、3月25日午後3時より「ムートート定食」を発売する。ムートートは、豚バラ肉を醤油ベースの特製揉みダレに漬け込み、パリッとジューシーに揚げたタイ風豚バラ唐揚げで、昨年の登場時にも好評を博した人気メニューだ。「ムートート」は、カリカリ食感の豚バラ肉に加え、水飴と蜂蜜の甘味を青唐辛子が爽やかに引き締めるスイートチリソースによる味変も楽しめるのが特徴。特製ソースを合わせることで本