飲み会などで楽しくなると、女性にも下ネタを振る男性がいます。「せっかくの飲み会だから空気を壊したくない」と思いつつ、困ってしまう女性も多いのではないでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「下ネタを振られたときの『かわいいリアクション』」をご紹介します。【１】「まだ時間が早いですよ」とたしなめる「時計とか見る小芝居も入れるとグッド！」（２０代女性）など、ちょっとわ